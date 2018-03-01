Пушков рассказал об истинных причинах конфликта России с Советом Европы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о рассмотрении властями РФ возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и объяснил причины кризиса Москвы и Страсбурга.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что "у острого кризиса между Россией и Советом Европы — два источника: санкции ПАСЕ и политика ЕСПЧ".

"Пока выход из тупика не просматривается", — добавил он.

Ранее, источники в профильных российских ведомствах сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации ЕКПЧ и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. Они пояснили, что "при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает". При этом "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание". По мнению российской стороны, "суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов". Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей". "Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", — пояснили источники в профильных российских ведомствах.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", — заключили источники агентства.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года, конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.