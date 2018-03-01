Путин назвал главную угрозу для России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Отставание является главной угрозой для России, такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", — констатировал Путин.
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