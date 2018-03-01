Путин назвал главную угрозу для России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Отставание является главной угрозой для России, такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", — констатировал Путин.

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