Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за ЕСПЧ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются антироссийские решения, не будет скорректирована, сообщили РИА Новости источники в профильных российских ведомствах.

"При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает", — отметили они, добавив, что аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание.

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", — отметили источники.

Они напомнили, что российские парламентарии лишены права голоса в ПАСЕ, поэтому более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия представителей России.

"Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", — пояснили собеседники агентства.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", — заключили они.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за позиции по Крыму. С тех пор Россия не направляет документы для аккредитации на сессии Ассамблеи, а с конца июня прошлого года приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации. При этом Москва не раз высказывала предложения по выходу из кризиса, но ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак на это не отреагировала.