Путин рассказал, на каких принципах строятся отношения России и Австрии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Отношения между Россией и Австрией строятся на принципах равноправия и взаимного уважения интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Констатировали, что отношения между Россией и Австрией традиционно строятся на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, носят по-настоящему взаимовыгодный характер", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
По словам российского лидера, переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.
"Обменялись мнениями по всем комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, наметили конкретные планы на перспективу в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что товарооборот между странами увеличился более чем на 40%, российские капиталовложения в австрийскую экономику растут и достигли почти 23 миллиардов долларов, а австрийские в экономику России приближаются к пяти миллиардам долларов.