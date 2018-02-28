Путин рассказал, на каких принципах строятся отношения России и Австрии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Отношения между Россией и Австрией строятся на принципах равноправия и взаимного уважения интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Констатировали, что отношения между Россией и Австрией традиционно строятся на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, носят по-настоящему взаимовыгодный характер", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам российского лидера, переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.

"Обменялись мнениями по всем комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, наметили конкретные планы на перспективу в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что товарооборот между странами увеличился более чем на 40%, российские капиталовложения в австрийскую экономику растут и достигли почти 23 миллиардов долларов, а австрийские в экономику России приближаются к пяти миллиардам долларов.