Песков рассказал о подготовке послания президента Федеральному собранию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития страны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какой теме будет уделено центральное место в послании президента Федеральному собранию.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

В этом году оглашение послания состоится 1 марта в 12.00 мск.