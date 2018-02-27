В СФ перенесли опубликование доклада о вмешательстве в дела России извне

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ перенесла опубликование ежегодного доклада о вмешательстве извне в дела России, ранее документ планировалось представить на заседании палаты 28 февраля.

"Работа над докладом продолжается, в среду я сообщу на заседании Совфеда о работе комиссии над докладом", — сказал РИА Новости во вторник глава комиссии Андрей Климов.

Ранее он сообщил, что это будет 80-страничный документ, его часть будет представлена сенаторам в закрытом режиме.

По словам сенатора, в докладе будет проведен анализ попыток внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в России, включая избирательные циклы. Будет дана оценка попыткам вмешательства в дела России накануне выборов президента РФ, пояснил законодатель.

Как пояснили РИА Новости в комиссии, к ее работе подключаются профильные комитеты палаты — по международным делам и по законодательству. На будущей неделе может состояться расширенное заседание комиссии с участием представителей комитетов.

Ранее Климов сообщил РИА Новости, что по президентской кампании будет подготовлен отдельный доклад, который планируется обнародовать по итогам всех избирательных процедур.