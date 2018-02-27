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Политика

Послание Путина Федеральному Собранию: чего ждут парламентарии

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Главное за 27 февраля 2018 года (8)
17:4027.02.2018
(обновлено: 19:24 27.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Парламентарии ждут от послания президента РФ Владимира Путина плана экономических реформ, мер по борьбе с бедностью и решению социальных вопросов, а также оценку международной обстановки.

Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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При этом в ЛДПР с обидой заметили, что, учитывая предстоящие в стране выборы президента, послание главы государства должно было состояться либо в декабре, либо уже после подведения итогов голосования.

Мегаважное событие

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о больших ожиданиях от послания президента Федеральному Собранию.

"Я думаю, что оно будет очень важным, тем более это послание Федеральному Собранию, для нас это задачи, которые мы вместе с коллегами из Совета Федерации должны реализовать. Ждем послания, дальше будем разрабатывать его реализацию", — сказал Володин журналистам.

Послание президента Федеральному Собранию является "мегаважным" событием для всей России, поскольку в нем глава государства обозначает опорные точки развития страны, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия"). Политик отметила, что президент в послании затрагивает многие темы, в том числе экономику, здравоохранение, образование и экологию, поскольку в этих сферах есть еще не урегулированные темы, но не стала выделять одно из возможных направлений послания.

"Я бы не выделяла ни одно из направлений, потому что развитие России в целом зависит от многих факторов. Но в том, что во главе всего, как и обычно во всех посланиях президента, будет человек и его благополучие, я уверена", — заявила РИА Новости Тимофеева.

Приоритеты в соцсфере

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова полагает, что это будет программная речь, которую ждут все, кто заинтересован в судьбе страны. "В выступлении президента должны быть обозначены основные векторы развития страны, и прежде всего в социальной сфере", — сказала Карелова РИА Новости.

Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пакет демографических мер, который уже начал действовать, объявление предстоящего десятилетия "Десятилетием детства", крупные проекты развития здравоохранения, все это может найти отражение в послании главы государства, считает парламентарий.

"Все это и позволяет надеяться на то, что будут предложены новые стратегические социальные инициативы, направленные на продолжение выбранного курса", — заметила Карелова.

Безработица, бизнес, поддержка волонтерства

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предположил, что в послании будут предложены нетрадиционные подходы поддержки бизнес-активности в России.

"Это касается двух вещей: более комфортных условий для бизнеса, для среднего бизнеса, и второе что — серьезный подход с точки зрения выстраивания механизма (привлечения — ред.) серьезных инвестиций в научно-исследовательские разработки", — пояснил РИА Новости Гаврилов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Депутат также выразил надежду, что будут поставлены задачи для реализации законов, направленных на поддержку волонтерства.

"Этот год — добровольца и волонтера. И будут поставлены задачи для реализации тех законов, которые мы принимали в этом году по поддержке волонтерства. Напомню, президент подписал закон соответствующий о волонтерской деятельности и благотворительности, который касается поддержки добровольчества и волонтерства и социально-ориентированных некоммерческих организаций", — сказал Гаврилов.

Переход на инновационную экономику

По мнению первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, одним из самых "животрепещущих" является вопрос развития российской экономики и переход на новый инновационный экономический уклад.

"Это животрепещущая тема, которая касается всех. Хотелось бы услышать, какие конкретные шаги будут предприняты в ближайшее время для того, чтобы мы действительно обеспечили реальный рост экономики", — сказал Калашников РИА Новости, говоря об ожиданиях от послания президента РФ.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Законодатель отметил, что основная проблема — это переход на инновационный уклад экономики. По словам сенатора, хотелось бы услышать о конкретных мерах, которое государство готово предпринять в этом направлении.

"Без (поддержки — ред.) государства мы не сможем сделать технологический прорыв в новую экономику", — убежден Калашников.

Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов заявил РИА Новости, что ждет в послании "неких посылов для изменения экономической политики". По мнению парламентария, самый главный вызов для российского общества сегодня – "это отсутствие экономического роста".

Соответственно, необходимо дать четкий сигнал Центробанку и правительству по изменению денежно-кредитной политики, политике валютного курса, налоговой, таможенно-тарифной, политике в области естественных монополий, считает депутат.

Борьба с коррупцией

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ожидает, что в послании будут отражены проблемы, вызывающие наибольший резонанс в обществе.

"У нас коррупция проблема? Значит, граждан возмущает этот вопрос, граждане недовольны происходящим – эта тема обязательна будет затронута. В здравоохранении есть проблемы? Социальная сфера, возьмем образование, возьмем пенсии – обязательно будут затронуты. Программа "Доступная среда" для инвалидов наверняка может быть затронута. Вопрос поддержки бизнеса, особенно малого и среднего. То есть то, что сегодня волнует граждан больше всего в личном плане", — пояснил РИА Новости Нилов.

Глава думского комитета предполагает, что также будут подняты вопросы повышения достатка россиян, борьбы с бедностью и безработицей.

Состояние страны в преддверии выборов

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассчитывает, что в послании будет дана оценка международной обстановке и состоянию страны в преддверии президентских выборов.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Конечно, будет оценка международной обстановки далеко не простой, динамично развивающейся, где у нас за последний год были безусловные успехи, и были определённые проблемы", — сказал парламентарий РИА Новости.

Кроме того, это оценка внутреннего состояния страны накануне выборов президента, "где будут подведены итоги деятельности и наверняка будут обозначены направления развития страны в обозримые шесть лет", добавил Шаманов.

Парламентарий отметил, что также будет сказано о Вооруженных силах РФ, их вкладе в борьбу с международным терроризмом. Шаманов не исключил, что будут затронуты вопросы науки и техники, а также наиболее системные проблемы образования и здравоохранения, которые волнуют почти каждую семью в стране.

С интересом, но без оптимизма

Поскольку в нынешнем году обнародование послания состоится непосредственно перед выборами президента, в КПРФ видят невозможным считать, что послание будет проходить в отрыве от той дискуссии, которая сейчас идет заочно между кандидатами на пост президента, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В целом же парламентарий подчеркнул, что, по его опыту, в послании многие идеи звучат правильно и взвешенно, "однако, затем не только не исполняются, а обретают оттенки, близкие к противоположному смыслу".

Политик полагает, что это и есть определенная "вилка", из которой в послании будет искаться выход. "И в этой обстановке мы ждем 1 марта с интересом, но без оптимизма", — заключил Мельников.

Неправильный шаг

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал РИА Новости, что его фракция ничего не ждет от послания и, более того, расценивает этот шаг "как абсолютно неправильный". По его мнению, "президент должен был выступить с посланием, как это всегда было, в конце прошлого года, либо теперь уже после своего вступления в должность".

Новые и старые майские указы

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Нарусова заявила, что хотела бы услышать в послании президента информацию о выполнении "майских" указов 2012 года.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Сейчас появилась информация, что готовятся новые указы в этой сфере. Прежде чем озвучивать перспективы новых "майских" указов, хотелось бы услышать подробный и критический отчёт о том, как выполнялись прежние", — заявила сенатор РИА Новости.

По её словам, также было бы желательно услышать от главы государства в его послании информацию о том, соответствуют ли данные о гибели сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Сирии реальности.

"Считаю совершенно непозволительным умалчивать или искажать такую информацию. Именно президент отвечает в России за внешнюю политику, поэтому хотелось бы, чтобы этот момент, а также пояснения о том, в каком правовом поле в России находятся подобные частные военные компании, был озвучен в послании", — сказала Нарусова.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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