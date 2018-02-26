ЛДПР намерена добиться отмены договора о дружбе с Украиной

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Фракция ЛДПР будет добиваться отмены составляющего основу российско-украинских отношений договора о дружбе от 1997 года, заявил в понедельник лидер партии Владимир Жириновский.

Действие договора было в октябре 2008 года продлено на десять лет. Ранее группа депутатов от КПРФ уже обращалась к президенту Владимиру Путину с призывом денонсировать договор. В октябре 2016 года глава МИД Сергей Лавров направил депутатам ответ, в котором заявил, что Россия не собирается денонсировать договор 1997 года.

"Мы будем добиваться отмены закона "О дружбе с Украиной" от 1997 года. Этот документ вообще должен был быть аннулирован моментально сразу после принятия Верховной радой (закона) о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "страной-агрессором". Пока мы будем "дружить" с Украиной, они войну с нами будут готовить — это же просто оксюморон", — заявил Жириновский журналистам.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной является базовым документом отношений между странами. Он был подписан в мае 1997 года в Киеве и предполагает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".