Медведев прибыл в Грозный и встретился с Кадыровым

Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Грозный, где вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".

Директор предприятия Нурбек Адаев рассказал главе кабинета министров и сопровождавшему его главе Чечни о технологии выращивания овощей в тепличном комплексе. Медведев поинтересовался квалификацией местных аграриев и услышал, что они уже изучили уникальные технологии, которые применяются в этом хозяйстве, и продолжают повышать квалификацию. "Очень важно специалистов самим готовить", — сказал премьер, узнав, что большинство специалистов предприятия — выпускники чеченских учебных заведений.

Адаев также сообщил, что уже подписано соглашение о реализации второго этапа строительства комплекса, в котором примет участие "Россельхозбанк". "Для этого мы его (этот банк — ред.) и докапитализируем, чтобы он такие проекты развивал", — заметил Медведев.

Он также оценил продукцию предприятия — только что собранные с веток томаты, и осмотрел линию сортировки и упаковки продукции. "Хороший проект, продолжайте развивать", — резюмировал глава правительства.

Проект на первом этапе также был реализован с привлечением заемного финансирования "Россельхозбанка". Предприятие, которое будет выведено на проектную мощность уже в этом году, специализируется на выращивании томатов, огурцов и ряда других культур. Объем производства составит 7,2 тысячи тонн в год. Урожайность огурцов ожидается на уровне 100 килограммов на квадратный метр, помидоров — 80 килограммов. Первая продукция предприятия уже поступила в продажу в начале ноября 2017 года. Здесь трудится более 180 человек, они обеспечены бесплатным питанием и доставкой до предприятия.

Ожидается, что вложения в проект окупятся в течение 5-6 лет.