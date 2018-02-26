Песков рассказал о содержании послания Путина Федеральному Собранию

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Оценки работы и перспективы на будущее в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будут совпадать с его программой на выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному Собранию 1 марта.

"Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности появления новых "майских указов" по итогам обращения главы государства к Федеральному Собранию.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").