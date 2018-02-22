Лавров о визите в Белград: не помню такого доброго приема, как в Сербии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не помнит такого эмоционального и доброго приема, каким он был в Сербии, и отметил, что ему понравился слоеный пирог, который ему подали на завтрак.

Двухдневный визит Лаврова в Белград был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии.

"Ивица (Дачич, глава МИД Сербии — ред.) и все сербское руководство сделали невозможное, потому что я такого эмоционального, официального во всех смыслах, доброго, братского приема не помню. Считаю, что мы отметили 180 лет наших дипломатических отношений самым лучшим образом", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

На вопрос о том, действительно ли ему понравился слоеный пирог, министр ответил, что ему "все понравилось".