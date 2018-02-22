Путин 28 февраля встретится с канцлером Австрии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет канцлера Австрии Себастьяна Курца, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что канцлер Австрии прибывает в Россию на следующей неделе и намерен встретиться с Путиным.

"Да, есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли встреча между канцлером Австрии и президентом РФ в планах на среду.

По информации австрийского издания Oberösterreichische Nachrichten, Себастьян Курц прибудет с рабочим визитом в Москву во вторник. В среду состоится его встреча с президентом РФ, сообщает издание со ссылкой на источник в государственной канцелярии.

Как пишет издание, Путин и Курц обсудят двусторонние отношения, отношения России и ЕС, ситуацию в Сирии и на Украине.