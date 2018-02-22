ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Россия должна добиться полного промышленного суверенитета в сфере развития перспективных научных технологий, сообщил зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По его словам, сфера добычи и переработки углеводородов утрачивает свою перспективную роль, и доходы от нее в федеральный бюджет составят в трехлетней перспективе не более трети общего объема.

"Главным пунктом нашей экономической повестки становится создание высокотехнологичной экономики с опорой на передовые производства… В среднесрочной перспективе контуры экономики будут определять несколько десятков прорывных технологий. Чтобы не пропустить эти вызовы, нам необходимо определиться с приоритетами научно-технологического развития, поставить перед собой задачу полного промышленного суверенитета в реальном секторе", — сказал Турчак в ходе форума "Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики" во Владивостоке.

По его словам, задача "Локомотивов роста" в этом и заключается: нужно интегрировать науку, промышленность и образование. Для этого возможно создание новых экспериментальных производств, нацеленных на внедрение научных разработок.

Федеральный партийный проект "Локомотивы роста" направлен на создание условий для развития экономики России в сотрудничестве с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями – локомотивами роста и развития.