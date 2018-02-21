Президент Сербии рассказал о письме Путину

БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич передал в среду министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента России Владимира Путина со словами благодарности за вклад в развитие двусторонних отношений и с приглашением в Белград.

Об этом Вучич рассказал в ходе визита в Сербию главы МИД России. Лавров провел встречу с главой республики в правительственной вилле "Мир", после чего они сделали заявления для прессы.

"Я передал министру Лаврову письмо для президента Путина в благодарность за все, что он сделал для развития хороших двусторонних отношений двух стран и в надежде, что мы их еще больше разовьем", — заявил Вучич.

Он также сообщил, что в письме пригласил российского лидера совершить официальный визит в Сербию.

Двухдневный визит Лаврова приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии. 23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко.