Путин 22 февраля встретится с главами иностранных делегаций

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 февраля по случаю Дня защитника Отечества встретится с главами иностранных делегаций стран СНГ, а также Венесуэлы, Катара и Сербии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать второго февраля Владимир Путин посетит торжественный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества. В Государственном Кремлевском дворце президент встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии, а также поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов ВС с наступающим праздником", — говорится в сообщении.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День советской армии и Военно-морского флота.