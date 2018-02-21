Глава МИД Франции посетит Россию на следующей неделе

ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво подтвердил, что визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Россию состоится на следующей неделе.

Накануне глава французского внешнеполитического ведомства, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, заявил, что "в ближайшие дни отправится в Москву и Тегеран", чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Дипломатический источник РИА Новости в Москве во вторник сообщил, что визит может состояться на следующей неделе.

"Министр иностранных дел вчера сказал, что гуманитарный катаклизм происходит сейчас в Сирии, в частности, в Гуте… Необходимо, чтобы гуманитарное перемирие могло быть объявлено", — подчеркнул Гриво по итогам заседания совета министров в среду.

Он добавил, что "Ле Дриан посетит Москву на следующей неделе, а через неделю полетит в Тегеран".