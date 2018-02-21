В Кремле обеспокоены ситуацией с исполнением Минских соглашений

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ситуация с исполнением минских соглашений и урегулированием дел на юго-востоке Украины продолжает вызывать существенную обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России вопросы урегулирования в Сирии и на Украине, а также внутрироссийские социально-экономические проблемы. Пресс-секретарь подчеркивал, что тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей затрагивалась в контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Обсуждалась в целом ситуация на юго-востоке, ситуация положения дел с урегулированием на юго-востоке и с имплиментацией минских договоренностей… Комплекс вопросов большой, в целом ситуация, конечно, продолжает вызывать существенную обеспокоенность", — сказал Песков.

Песков также затронул тему подписанного президентом Украины Петром Порошенко о "реинтеграции" Донбасса.

"Вы знаете, что недавний закон, который был подписан президентом (Украины), к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации минских договоренностей, если не сказать большего. Более того, конечно, существуют у экспертов опасения, что этот закон провоцирует "горячие головы" в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия", — отметил пресс-секретарь российского президента.

"Поэтому эта тема стала объектом для обмена мнениями на вчерашнем Совбезе с учетом недавно состоявшихся контактов двух министров иностранных дел. Обсуждение это продолжается, кроме этого, актуальной остается тема продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами, того процесса, который был инициирован и начат в канун нового года", — добавил он, отвечая на вопрос, возможны ли "какие-то договоренности по обмену задержанных лиц, в частности, пограничников".