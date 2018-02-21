Путин проведет встречу с основным акционером "Северстали" Мордашовым

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с основным акционером ОАО "Северсталь" Алексеем Мордашовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько встреч рутинных, публичной станет общение президента с Мордашовым", — сказал Песков, говоря о рабочем графике президента.

По его словам, это уже далеко не первая встреча Путина с бизнесменом. "Президент регулярно общается с руководителями крупных компаний, размеры которых играют достаточно существенную роль с точки зрения общероссийской экономики", — добавил он.

В начале февраля Мордашов был участником съезда РСПП, который посетил Путин. Бизнесмен также принял участие в закрытой встрече президента с бизнесменами.