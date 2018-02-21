Рябков назвал США крайне ненадежным партнером

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наладить отношения России и США будет крайне непросто, Соединенные Штаты выступают в роли крайне ненадежного партнера, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам замминистра, в Москве с сожалением воспринимают обвинения в адрес России со стороны американских политиков и чиновников о якобы вмешательстве РФ в выборы в США и призы на этом фоне усилить санкционное давление.

"Выводить отношения с США из нынешнего состояния будет очень сложно. Займет этот процесс длительное время, это уже очевидно. Мы обращаем внимание на то, что представители действующей администрации бравируют жесткостью подходов к России. Мы видим в этом, разумеется, очевидный внутриполитический мотив", — заявил Рябков.

"Но побочный эффект в виде углубления недоверия и нашего восприятия США как крайне ненадежного партнера, с которым очень сложно договариваться по каким бы то ни было сюжетам, только укрепляется", — добавил он.