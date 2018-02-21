МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич в совместной статье для "Российской газеты" отметили неисчерпаемый потенциал российско-сербского партнерства.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему раскрытию неисчерпаемого потенциала российско-сербского партнерства. Убеждены, что для их выполнения есть все необходимые предпосылки. Главная из которых — испытанные веками традиции дружбы и доверия. Будем и впредь всемерно их крепить — на благо нынешних и будущих поколений граждан наших стран", — отметили они.

Министры также подчеркнули, что отличительной чертой сотрудничества между Россией и Сербией остается уважение к выбору и учет интересов друг друга. "Москва и Белград — противники порочной практики "с нами или против нас", которая уже привела к усилению недоверия и нестабильности на европейском континенте" — отметили министры.

"Сегодня отношения между нашими государствами вышли на новый уровень стратегического партнерства, что зафиксировано в соответствующей Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами России и Сербии в мае 2013 года в Сочи", — говорится в публикации.

Лавров и Дачич также подчеркнули, что политический диалог между странами "динамично развивается в атмосфере доверия и взаимопонимания". Кроме того, продвигается и межпарламентское взаимодействие, добавили главы МИД РФ и Сербии.

"С удовлетворением констатируем положительную динамику торгово-экономических и военно-технических связей, успешную реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, культуры. Наработана прочная договорно-правовая база российско-сербских отношений, которая последовательно расширяется", — добавили они.

Кроме того, министры отметили, что Россия и Сербия осуществляют самостоятельную, прагматичную, взвешенную внешнюю политику, которая опирается на собственные национальные интересы.

"При этом мы — безусловные сторонники соблюдения зафиксированных в Уставе ООН основных принципов международных отношений, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Последовательно выступаем за преодоление ключевых вызовов и угроз современности, твердо опираясь на международное право". — подчеркивается в публикации.