Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России вопросы урегулирования в Сирии и на Украине, а также внутрироссийские социально-экономические проблемы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоялся детальный обмен мнениями по положению в Сирии, в том числе по ситуации вокруг Африна", — сказал он.

"В контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой (Павлом Климкиным — ред.) затрагивалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей", — отметил Песков.

По его словам, также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопроса природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.