НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта, рассказал сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев. На предстоящие выборы президента Путин идет как самовыдвиженец.

Он подчеркнул, что послание Федеральному собранию — не предвыборный документ, а "программа действий, которую гражданам России представит действующий глава государства".

"Готовится послание, насколько я понимаю, аппаратом президента, без участия доверенных лиц. Ну а мы, как доверенные лица, надеемся, что Путин учтет мысли, соображения, предложения, которые мы с ним обсуждали на встрече 30 января", — сказал Румянцев РИА Новости.

Ежегодное послание

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

Встреча с доверенными лицами

Румянцев также напомнил, что 29 января Путин встречался с доверенными лицами, которые разделены на восемь групп. Он возглавляет группу, курирующую медицинскую и социальную отрасли. На встрече доверенные лица передали Путину рекомендации, выделив главные: строительство многопрофильных детских больниц, детских онкологических диспансеров и развитие цифровой медицины.

Румянцев считает, что действующий президент уже много сделал для развития медицины в стране. Например, поддержал инициативу о строительстве инновационного центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Также четыре года назад в России появился центр реабилитации детей после раковых заболеваний, а в мае 2017-го — отделение для детей, которые перенесли онкозаболевание на первом году жизни.

Выборы президента пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").