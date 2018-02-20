В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. Об этом сообщает RT.

"Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе", — пояснил он.

По его мнению, их можно успешно применять в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке.

Чернышов отметил, что цель ведомства — поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности. Создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход.

Кроме того, новое министерство поспособствует цифровизации населения. Как считает депутат, это положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан. Например, с помощью VR-технологий врачи могли бы проводить удаленный прием больных.

Чернышов добавил, что виртуальную реальность можно задействовать и в образовательном процессе. Это позволит школьникам запоминать материал с помощью "полного погружения" в него.

Инициативу направили на рассмотрение правительства.