Назначен новый вице-премьер Карачаево-Черкесии

НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Новым вице-премьером правительства Карачаево-Черкесии назначен Энвер Арпатлы, до последнего времени работавший первым заместителем руководителя Пестречинского района Татарстана, сообщает пресс-служба главы региона.

"На заседании правительства в понедельник премьер-министр республики Аслан Озов представил нового заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии Энвера Арпатлы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый вице-премьер будет заниматься в правительстве вопросами инновационной деятельности и информатизации.

Ранее 37-летний Арпатлы работал заместителем главы администрации Алушты, а с 2016 года занимал пост первого заместителя руководителя Пестречинского района Татарстана.

Это уже второй за последнее время чиновник из Татарстана, назначенный на должности в правительствах регионов Северного Кавказа. В начале февраля на пост премьера Дагестана был назначен Артем Здунов, занимавший должность министра экономики Татарстана.