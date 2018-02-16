Проект соглашения Белоруссии и РФ о признании виз вновь обсудят в марте

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Консультации экспертов по проекту соглашения Белоруссии и РФ о взаимном признании виз продолжатся в марте в Москве, сообщил в пятницу РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Предыдущий раунд переговоров по проекту соглашения состоялся накануне в Минске. Ранее МИД Белоруссии передал российской стороне обновленные предложения по проекту документа, которые и были рассмотрены на консультациях.

"Будем работать дальше, еще не согласовали. Внесли новые правки (в предложенный вариант проекта – ред.), каждая из сторон взяла паузу. Очередной раунд (переговоров – ред.) состоится в марте месяце в Российской Федерации, в Москве", — сказал Бегун.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашение о признании виз примерно в апреле-мае этого года.