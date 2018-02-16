Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять государством

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Путину пожизненно управлять государством, а также поблагодарил его за все, что он сделал для республики.

Пост, размещенный Кадыровым в Telegram, приурочен к 11-летию исполнения обязанностей президента Чечни. В публикации глава республики выразил признательность Путину за веру в него и подчеркнул, что все эти годы старался оправдать доверие президента.

"Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!" — написал он.

Кадыров отметил, что благодаря поддержке Путина власти Чечни полностью искоренили терроризм, а также смогли решить многие социальные и экономические проблемы. Сейчас, по словам Кадырова, республика процветает, а для жителей созданы все условия для работы, обучения, отдыха и самореализации.