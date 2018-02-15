Иркутский губернатор отказался комментировать слухи о своей отставке

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отказался комментировать сообщения о своей возможной отставке, но заявил, что недавно занял свой нынешний пост и нужно еще поработать в регионе.

В конце января в Telegram-каналах появилась информация о возможной отставке Левченко. По одной из версий, губернатор должен добровольно оставить пост, чтобы занять затем должность в федеральных структурах.

"Я не могу комментировать. Наверное, лучше спрашивать тех, кто эти слухи распускает", — ответил Левченко РИА Новости на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о возможной отставке.

Он добавил, что занимается политикой последние 40 лет и за это время так много слышал и читал про себя, что абсолютно спокойно относится к этому и уже ничему не удивляется.

"А работать я собираюсь. Я относительно недавно работаю (губернатором Иркутской области). Мы только-только разворачиваем плечи, чтобы в Иркутской области сделать жизнь комфортной — и у нас уже начало получаться. Я уже докладываю на всех уровнях: и президенту, и премьер-министру, что у нас очень хорошие социально-экономические показатели. Мы лучшие не только в Сибирском округе, но и в стране уже в первой десятке. Надо же поработать, чтобы сдвинуть дело в области", — сказал Левченко.

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