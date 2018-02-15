Москва жестко ответит на попытки вмешательства в дела страны, заявил МИД

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва предупредила страны Запада, что примет жесткие меры, если не прекратятся попытки вмешательства во внутренние дела РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "в отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на результаты выборов в других странах". Она подчеркнула, что у Москвы "имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран" во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании.

"Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию", — предупредила она.