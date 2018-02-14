Посол ЕС отметил исторически низкий уровень отношений Евросоюза с Россией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза сейчас находятся на самой низшей отметке с окончания "холодной войны", но мы — соседи и не можем игнорировать общие угрозы, реагировать на них нужно сообща, заявил в среду посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Я по характеру не пессимист. Но на мой настрой во многом повлияли 2,5 года участия в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках "нормандского формата". Имплементация минских соглашений остается ключевым условием к улучшению отношений ЕС и России. И поэтому у меня было хорошее понимание того, где мы находимся. С учетом этого то, что я увидел здесь, меня не удивило. Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания "холодной войны", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что сейчас появились "некоторые признаки стабилизации ситуации", но очевидно "взаимное отсутствие доверия, а также сильно расходящееся видение того, как мы дошли до этой стадии".

"В то же время обе стороны стремятся поддерживать каналы коммуникации. Обе стороны делают для этого что могут. Мы — соседи. И мы не можем игнорировать тот факт, что у нас есть общие вопросы и угрозы, которыми важно заниматься", — сказал дипломат.

В качестве примера он привел интенсивный обмен двусторонними контактами: за последние недели два замглавы МИД РФ посетили Брюссель: Григорий Карасин и Олег Сыромолотов. А в Москве побывали Управляющий директор по странам Ближнего Востока Европейской службы внешних связей, спецпредставитель ЕС по Афганистану, а также посол ЕС по делам Арктики.