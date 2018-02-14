Комиссия признала невозможным переименование адреса посольства США в Москве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы признала невозможным переименование улицы у посольства США в Североамериканский тупик, сообщила РИА Новости зампредседателя комиссии Александра Александрова.

"Предложение депутата Государственной Думы М. В. Дегтярева было представлено 8 февраля 2018 года на заседание рабочей группы комиссии. Эксперты рабочей группы считают невозможным рассмотреть данное предложение по названию из-за фактического отсутствия самого объекта для наименования", — сообщила РИА Новости Александрова.

Она пояснила, что указанный внутридворовый проезд является обычной придомовой территорией, которая по закону города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 не подлежит наименованию. Она уточнила, что в этот двор выходят исторические здания — Дом-музей Ф.И.Шаляпина и Дом Наркомфина, которые имеют адресацию по Новинскому бульвару.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением дать безымянному внутридворовому проезду к Дому Наркомфина название "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Свое предложение глава думского комитета высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

В мэрии Москвы ранее уведомили Дегтярева, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.