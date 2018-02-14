Министр здравоохранения Татарстана ушел в отставку

КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду подписал указ об отставке министра здравоохранения республики Аделя Вафина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Вафин возглавлял министерство здравоохранения Татарстана с сентября 2013 года.

"Указ подписан", — сказал собеседник агентства.

На должность министра здравоохранения республики назначен главный врач 7-й городской больницы Казани Марат Садыков.

Садыков родился в 1970 году. Окончил Казанский государственный медицинский институт. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Татарстана. С июня 2008 года возглавлял городскую клиническую больницу №7. Депутат Госсовета Татарстана.

Следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, в министерстве прошли обыски. В рамках расследования дела была допрошена заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева. После допроса следствие задержало ее в качестве подозреваемой, суд отправил под домашний арест. Вечером 7 февраля тело Шишмаревой было обнаружено в ее доме с восемью ножевыми ранениями в области шеи.