МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Совет Федерации на заседании утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности.

Перед этим сенатор написал заявление об уходе со своего поста, в котором просит освободить его "по собственному желанию". Он останется рядовым членом комитета.

Клинцевич занимал пост первого зампреда комитета с 2015 года. В верхней палате парламента представляет Смоленскую область.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что на освободившееся место предложили кандидатуру сенатора от Карелии Александра Ракитина, который до сентября 2017 года был руководителем УФСБ по Западному военному округу.



