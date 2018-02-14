В Госдуме предложили политикам вести соцсети на английском языке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российским государственным деятелям, зарегистрированным в социальных сетях, надо вести свои аккаунты на английском языке, чтобы преодолеть искажения и страшилки о России, которые навязываются западными СМИ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"В России немало политиков и государственных деятелей, зарегистрированных в соцсетях. Но они пишут только по-русски и только для русскоязычной аудитории. Надо, чтобы они вышли в мир. Это совсем нетрудно: зарегистрироваться в соцсети, популярной в конкретной стране или группе стран, и напрямую писать людям о том, что происходит в России", — сказал Горелкин РИА Новости.

Парламентарий отметил, что сейчас печать, ТВ и радио все меньше интересуют людей и общество, и политики стали общаться напрямую через соцсети и мессенджеры. В качестве примера депутат привел социальные сети президента США Дональда Трампа, "твиты которого читает весь мир мгновенно, прямо, без переработки и искажений".

"Я убежден, что публичная активность наших ведущих политиков в иностранных сегментах соцсетей, на языках аудитории, позволит преодолеть те искажения и страшилки о России, которые навязываются американцам и европейцам ангажированными местными медиа… Я уверен, это будет действительно эффективно. Это будет достойная патриотическая реакция наших политиков на попытки смешать с грязью нашу великую страну", — заключил он.