В Москве ожидают главу МИД Нидерландов, солгавшего о встрече с Путиным

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве ожидают приезда главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры, который ранее признался во лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, никаких изменений с российской стороны нет, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры Зейлстры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы на среду.

"У нас без изменений. В Москве ожидают главу МИД Нидерландов с визитом", — пояснила российский дипломат.

Ранее глава МИД королевства в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД. Нидерландский парламент для участия в дебатах вызвал премьер-министра страны.