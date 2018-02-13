Россия ведет переговоры о визите президента Анголы, заявил Путин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва ведет переговоры о визите в Россию президента Анголы, он может стояться в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договариваемся с президентом о его визите в Россию, и сейчас, думаю, в ближайшее время, во всяком случае в этом году, это должно произойти", — сказал Путин на встрече с главой компании "Алроса" Сергеем Ивановым, текст встречи опубликован на сайте Кремля.

Иванов отметил, что компания планирует освоение одного из крупнейших в мире алмазных месторождений – Луаше в Анголе, сейчас идут работы над технико-экономическим обоснованием. "Будем обсуждать наверняка и тему вашей работы на ангольском рынке", — ответил Путин в контексте готовящегося визита.