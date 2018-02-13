Аббас не исключил проведения палестино-израильской конференции в Москве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не исключил возможности проведения конференции по Палестине в Москве или Париже.

"Мы не хотим, чтобы США были единственным посредником, но мы и не отвергаем США. Мы хотим, чтобы посредничество было многосторонним, что последует из проведения международной конференции. Которая может пройти будь то в Москве или в Париже, любая конференция", — заявил Аббас на брифинге в Московской Соборной мечети.

По его словам, после такой конференции будет создан международный механизм, "в свою очередь, следующий из международного квартета с добавлением будь то европейских стран, арабских или мусульманских". "Мы ничего не имеем против", — добавил он