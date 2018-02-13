В утвержденном Советом Госдумы плане нет взносов России в бюджет ПАСЕ

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В утвержденном Советом Госдумы плане уплаты взносов РФ за 2018 год в бюджеты международных организаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не значится, сообщил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.

"Как вы заметили, среди перечисленных нет Парламентской ассамблеи Советы Европы", — сказал Мельников журналистам во вторник по итогам Совета ГД

Традиционно Россия вносит единый взнос в Совет Европы. Исходя из этого взноса, Страсбург принимает решения, каким образом распределить финансы в рамках организации.

В конце июня прошлого года Россия заявила, что приостанавливает выплаты части взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены ее права. Москва является одним из основных плательщиков в бюджет организации.

Россия в этом году, как и в предыдущие три года, не направила необходимые для аккредитации документы на сессию ПАСЕ. В 2014-2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила ее права голоса и ряда значимых полномочий в Ассамблее.