МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров станет сенатором от региона, документы внесут к 28 февраля, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Назаров станет сенатором от Омской области, документы будут внесены к 28 февраля", — сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе Назаров был избран депутатом Заксобрания Омской области, что позволяет ему быть делегированным сенатором от законодательной власти региона.

Как ожидается, Назаров в Совфеде займёт место сенатора от Омской области Сергея Попова, который написал заявление о досрочном прекращении своих сенаторских полномочий с 14 февраля.

Президент РФ в минувшем октябре подписал указ о прекращении полномочий Назарова, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.