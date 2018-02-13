Антонов назвал одну из главных задач российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Одна из первостепенных задач российского дипломатического корпуса — преодоление негативных тенденций в отношениях с США, заявил в рамках выступления по случаю дня дипломатического работника посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Одна из первостепенных задач – преодоление негативных тенденций в отношениях с США", — сказал Антонов.

"Важно выводить американских партнеров на восприятие объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога. Российско-американское взаимодействие по-прежнему оказывается решающим фактором, воздействующим на ключевые глобальные процессы. Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты", — отметил посол.

Также он поприветствовал своих коллег-послов из стран СНГ, которые присутствовали в посольстве в понедельник.

"Я рад, что к нам присоединились наши коллеги из посольств стран СНГ – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Нас связывают общие страницы дипломатической истории. Мы прошли одну школу. И сейчас работаем сообща", — подчеркнул Антонов.

Кроме того, в рамках выступления посол предложил почтить минутой молчания погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.