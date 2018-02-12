Путин поговорил по телефону с Трампом

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом.

Об этом российский лидер сказал на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

"Разумеется мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", — добавил президент.

В конце 2017 года Трамп подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Это вызвало протесты и беспорядки в Палестине и других арабских странах.

Израиль называет город своей единой и неделимой столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта.

Россия решение США не поддержала и призывала Палестину и Израиль приступить к прямым переговорам.