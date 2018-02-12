Большая делегация политиков из Германии и Австрии посетит Крым в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Большая делегация депутатов Европарламента и бизнесменов из Германии и Австрии посетит Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

По его словам, ожидается, что более 50 бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из Германии и Австрии будут участвовать в IV ЯМЭФ, который пройдет 19–21 апреля. Участники объединенной делегации двух стран ЕС станут почетными гостями форума.

"В участии в секции "Россия и Европа. Укрепляя сотрудничество" и пленарном заседании "Будущее мира" очень заинтересованы депутаты бундестага, которые впервые посетят российский Крым. Сейчас свои намерения подтверждают представители немецких политических партий "Альтернатива для Германии" и "Левые", а также парламентарии от "Австрийской партии свободы". Кроме того, мы ожидаем депутатов Европейского парламента", — сказал Назаров, слова которого приводит пресс-служба ЯМЭФ.

Главной темой обсуждения в ходе визита станут снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией. Представители деловых кругов намерены рассмотреть возможность реализации совместных проектов в различных секторах экономики, включая строительство, машиностроение, туризм. Участники планируют также обсудить религиозные вопросы, взаимодействие в области культуры, пообщаться с соотечественниками, живущими в Крыму.

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