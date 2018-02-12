Грудинин вновь назвал Сталина лучшим лидером страны за последние 100 лет

БАРНАУЛ, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в понедельник вновь назвал Иосифа Сталина величайшим лидером страны за последние 100 лет.

Ранее в одном из интервью Грудинин называл Сталина лучшим лидером России за последние 100 лет.

В понедельник в рамках избирательной кампании Грудинин прибыл в Барнаул.

"Сталин — лидер, который вывел нашу страну на передовые позиции, благодаря силе и разуму которого наша страна выиграла в неравной схватке. А против нас, если помните, вся Европа воевала, и мы все выстояли. Нельзя это имя пачкать грязью, за последние 100 лет это величайший лидер страны. Нет такого лидера больше", — ответил Грудинин на вопрос о Сталине.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.