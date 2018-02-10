Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла, в том числе двум заместителям министра иностранных дел РФ: Евгению Иванову и Александру Панкину, сообщается на официальном портале правовой информации в субботу.

"Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Иванову Евгению Сергеевичу — заместителю министра иностранных дел РФ… Панкину Александру Анатольевичу — заместителю министра иностранных дел РФ", — говорится в документе.

Этим же указом ранги чрезвычайного и полномочного посла присвоены послу РФ в Саудовской Аравии Сергею Козлову, представителю России в Аргентине Виктору Коронелли, а также послу РФ в Австралии Григорию Логвинову.

Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ постпреду страны при ОБСЕ в Вене и Австрии Александру Лукашевичу. Соответствующий ранг также присвоен директору департамента Северной Америки МИД РФ Георгию Борисенко.

Данным указом также присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посла первого и второго класса ряду других представителей РФ за рубежом.