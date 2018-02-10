Чайка представил нового прокурора Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 фев — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка представил коллективу нового прокурора Дагестана Дениса Попова, сообщил РИА Новости сотрудник дагестанского надзорного ведомства.

Предыдущий глава прокуратуры региона Рамазан Шахнавазов ушел с должности, не вернувшись из отпуска. В конце января врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что "уже утвердил нового прокурора", а 1 февраля его кандидатуру согласовал парламент республики.

По словам собеседника агентства, уже появился указ о назначении Дениса Попова прокурором Дагестана на пять лет.

"Сегодня генпрокурором Юрием Чайкой Попов был представлен коллективу", — рассказал сотрудник прокуратуры.

Чайка поручил ведомству разобраться с законностью возведения домов дагестанских чиновников в особо охранной зоне.

"Как оказалось, самые большие дома в республике принадлежат должностным лицам, причем находятся они в особо охранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения и на какие средства они построены", — сказал генпрокурор России в ходе представления нового главы ведомства в Махачкале.

По данным источника в администрации регионального правительства, Чайка в субботу встретится с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.