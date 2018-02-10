Глава МИД Бельгии посетит Россию

НАХАБИНО (Московская обл.), 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Бельгии совершит визит в Россию, планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил журналистам бельгийский посол в России Жан Артур Режибо.

"Он (глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс — ред.) посетит Москву 12-14 февраля. Прибудет в Москву в понедельник и будет находиться здесь две ночи. Во вторник, 13 февраля, запланирована встреча с Лавровым, а позже примет участие в заседании смешанной экономической комиссии Бельгия-Россия-Люксембург", — сообщил Режибо.