Путин и Макрон оценили работу "Трианонского диалога" по телефону

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону дали положительную оценку работе российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-французских отношений, включая подготовку к визиту Макрона в Россию в мае и участию в Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, в ходе обсуждения торгово-экономической и инвестиционной проблематики Владимир Путин информировал французского коллегу об итогах своей недавней встречи с представителями крупного французского бизнеса.

"Дана положительная оценка набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", в рамках которого начинает функционировать "цифровая платформа"", — говорится в сообщении.