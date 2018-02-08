Рябков заявил о возможной встрече с Шенноном в ближайшее время

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча с замгоссекретаря США Томасом Шенноном может состояться в ближайшем будущем до его отставки.

Ранее газета Washington Times сообщила, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Шеннон, один из наиболее опытных дипломатов в госдепартаменте, покидает свой пост. По данным издания, Шеннон уже заявил коллегам, что уйдет в отставку, когда на его место сенат утвердит преемника. Дипломат пояснил, что принял решение по личным, а не политическим мотивам.

"Шеннон не ушел в отставку, Шеннон объявил о том, что он уходит в отставку. Но он будет исполнять обязанности до утверждения своего преемника. Я так понимаю, что это займет ещё несколько месяцев, и мы предполагаем с ним встретиться в этот период", — сказал Рябков журналистам.