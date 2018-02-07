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Политика

Эксперт о новом премьере Дагестана: взяли молодого, чтобы выдержал

17:5807.02.2018
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© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов. Архивное фотоАртем Здунов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Перед бывшим министром экономики Татарстана Артемом Здуновым, назначенным в среду на должность премьера Дагестана, будет стоять тяжелейшая задача подъема экономики и модернизации республиканской промышленности, и в этом ему помогут несвязанность с местными элитами и молодость, так как работы будет очень много, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Артём Здунов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан
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Новый премьер Дагестана пообещал развивать инфраструктуру
Врио главы Дагестана Владимир Васильев в среду подписал указ о назначении экс-министра экономики Татарстана Здунова председателем правительства республики. Ранее дагестанский парламент рассмотрел и одобрил его кандидатуру.

"Премьер-министр в регионе, да и в стране — фигура больше экономическая, и назначение бывшего министра экономики Татарстана на пост премьера Дагестана логична. Экономическая политика в Татарстане, по крайней мере, до последнего времени, была эффективной, благодаря чему республика занимает первые строчки практически во всех экономических рейтингах", — сказал Журавлев РИА Новости.

По его словам, новому руководству Дагестана предстоит решить две задачи: уменьшить негативные последствия кланового эгоизма и развить экономику, "потому что в огромной республике с очень большой безработицей невозможно создать стабильную социальную структуру, не решив проблемы экономики".

"Вот этим и будет заниматься господин Здунов. Кстати, возможно, именно с этим связано то, что выбирали молодого: работа физически очень тяжелая, и ее будет очень много", — пояснил Журавлев.

Артем Здунов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здунов пообещал "устранить все узкие места", мешающие развитию Дагестана
Кроме того, считает эксперт, Здунов понимает специфику работы в мусульманском регионе, при этом он чужой для местных элит. Как пояснил Журавлев, существующая клановая структура элиты в Дагестане, с одной стороны естественна и объективно отражает экономическую и социальную структуру общества. С другой стороны, она предполагает, что любой человек из республики, хочет он того или нет, станет проводником своего рода, группы, района или клана. И в этом плане, отметил эксперт, человек, не связанный с местными элитами, будет чувствовать себя гораздо свободнее. Вместе с тем Журавлев считает, что формируемый в республике новый состав правительства не будет полностью состоять из "варягов".

"Нельзя создавать совсем чужеродную структуру. Может возникнуть опасность противопоставления местной элиты и власти, а это опасно само по себе", — сказал Журавлев, отметив, что в этом случае работа нового правительства вряд ли будет эффективной.

Он считает, что в новом кабмине Дагестана будет кто-то из местных элит.

"Но нужно чтобы с одной стороны это был человек авторитетный, важный, влиятельный, а с другой стороны, чтобы с этим человеком можно было справиться … Если интересы кланов будут первыми — а иначе в клановом обществе нельзя, — то тоже ничего хорошего не получится", — пояснил Журавлев.

По его словам, выбор среди местных кандидатов будет "тяжелый, важный и может быть не очень быстрый".

Анатолий Карибов. Архивное фото
© Фото : Правительство Республики Дагестан
Карибова назначили первым вице-премьером Дагестана
В понедельник Васильев объявил об отставке правительства республики и поручил ему продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.

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