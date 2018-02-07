Россия приглашает Запад к диалогу, заявил Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия готова к диалогу с Западом на условиях равноправия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы постоянно приглашаем Запад к диалогу, будем готовы к диалогу на основах равноправия и уважения интересов друг друга", — сказал он, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

При этом он подчеркнул, что давить на Россию бесполезно. "Никакие угрозы, никакой шантаж, санкции, давление не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым", — отметил министр.

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