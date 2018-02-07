Встреча Путина с Роухани и Эрдоганом пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конкретных договоренностей по новой встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом пока нет, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент Путин находится в постоянном контакте и с президентом Турции, и с президентом Ирана, и контекстное обсуждение сирийских дел, контакты ведутся регулярно. Поэтому, конечно, лидеры не исключают возможности при необходимости проведения таких встреч, однако сейчас конкретных договоренностей пока еще нет", — сказал Песков на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами стран-гарантов сирийского перемирия.

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